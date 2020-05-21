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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:30
https://ria.ru/20200521/1571776784.html
В ЛНР за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/149896/32/1498963214_0:119:3568:2126_1036x0_80_0_0_98456abc15dc0af62c274f261f4e4b1d.jpg
РИА Новости

В ЛНР за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

12:30 21.05.2020
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© РИА НовостиМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР
© РИА Новости
Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшие сутки, общее число выявленных случаев инфицирования достигло 356, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
​По данным минздрава ЛНР, на 20 мая в республике были выявлены 345 заболевших с COVID-19. Четыре пациента, из них двое врачей, скончались. В двух населенных пунктах республики - Свердловске и Фрунзе - действуют строгие карантинные ограничения.
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"На сегодняшний момент зафиксировано в республике 356 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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