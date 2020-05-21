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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:48
https://ria.ru/20200521/1571776573.html
В Минздраве оценили влияние COVID-19 на ситуацию в онкологии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:127:3337:2004_1036x0_80_0_0_620584569a44ed8bcc5f4ceee00502fe.jpg
РИА Новости

В Минздраве оценили влияние COVID-19 на ситуацию в онкологии

12:27 21.05.2020 (обновлено: 12:48 21.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Точно спрогнозировать, какое влияние пандемия коронавируса окажет на выполнение плановых задач в онкологии, пока нельзя, трудности есть, но федеральные центры оказывают максимальную поддержку регионам, сообщила пресс-служба АНО "Национальные приоритеты" со ссылкой на генерального директора национального медицинского центра радиологии Минздрава России, главного внештатного онколога министерства Андрея Каприна.
"Конечно, в 2020 году мы столкнулись с трудностями и еще не можем точно спрогнозировать, какое влияние окажет, например, коронавирусная инфекция на выполнение всех плановых задач в ближайшей перспективе, но мы активно поддерживаем контакт в рамках еженедельных консультаций с регионами и предоставляем максимальную поддержку в это непростое для всех медицинских организаций время", - отметил Каприн.
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Он подчеркнул, что борьба с онкозаболеваниями остается приоритетом государства, работа профильных медучреждений не останавливается.
Нацпроект "Здравоохранение" включает несколько федеральных проектов, в их числе борьба с онкологическими заболеваниями. Основная цель - снижение смертности от новообразования до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Помимо этого проект предусматривает обучение врачей, переоснащение больниц, создание 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 11 онкологических диспансеров, а также 18 уникальных референс-центров для изучения и лечения наиболее тяжелых случаев.
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