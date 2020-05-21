В Минздраве оценили влияние COVID-19 на ситуацию в онкологии

"Конечно, в 2020 году мы столкнулись с трудностями и еще не можем точно спрогнозировать, какое влияние окажет, например, коронавирусная инфекция на выполнение всех плановых задач в ближайшей перспективе, но мы активно поддерживаем контакт в рамках еженедельных консультаций с регионами и предоставляем максимальную поддержку в это непростое для всех медицинских организаций время", - отметил Каприн.