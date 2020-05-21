У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу

"Вы, наверное, знаете, что у нас ряд депутатов переболели коронавирусом. Выписались из больницы из четырех трое. Один депутат находится в больнице до сегодняшнего дня. Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидели, что они раньше болели, потому что у них обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек", — сказал Володин.