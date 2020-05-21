У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось о шести случаев COVID-19 среди парламентариев.
"Вы, наверное, знаете, что у нас ряд депутатов переболели коронавирусом. Выписались из больницы из четырех трое. Один депутат находится в больнице до сегодняшнего дня. Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидели, что они раньше болели, потому что у них обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек", — сказал Володин.
По его словам, когда этих депутатов стали спрашивать, чувствовали ли он себя плохо и чем в то время занимались, оказалось, что все они работали.
"В этой связи еще раз убедительная просьба: почувствовали недомогание — лучше побудьте дома", — добавил спикер.
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