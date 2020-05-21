В Чувашии умер девятый пациент с COVID-19

"В Чувашской Республике зафиксирован девятый смертельный случай от COVID-19. Женщина, которой был 61 год, находилась на госпитализации в Городском клиническом центре с 7 мая. У пациентки имелась тяжелая сопутствующая патология - гипотиреоз, гипертоническая болезнь третьей стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.