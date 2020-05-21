В Чувашии умер девятый пациент с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Девятый пациент с коронавирусом умер в Чувашии, у женщины была хроническая сердечная недостаточность, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным оперштаба, всего в Чувашии зарегистрировано 2014 случаев заражения коронавирусом, 78 из них – за последние сутки. Выздоровели 629 человек.
"В Чувашской Республике зафиксирован девятый смертельный случай от COVID-19. Женщина, которой был 61 год, находилась на госпитализации в Городском клиническом центре с 7 мая. У пациентки имелась тяжелая сопутствующая патология - гипотиреоз, гипертоническая болезнь третьей стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением находится 1328 жителей республики. Из них 312 человек изолированы в домашних условиях, 1004 человека с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся на стационарном лечении. В обсервационном отделении "Лесная сказка" находятся 12 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф