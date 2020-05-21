В Кабардино-Балкарии нашли тело больного COVID-19 рядом с госпиталем

НАЛЬЧИК, 21 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина с коронавирусом, которого готовили к выписке, погиб в Кабардино-Балкарии, его тело нашли под окнами госпиталя, сообщает региональный минздрав.
"В госпитале особо опасных инфекций №2.. погиб пациент. Мужчина 1945 года рождения получал в госпитале медицинскую помощь с 12 мая и шел на поправку. Врачи планировали выписать его уже в понедельник", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в Instagram.
Уточняется, что мужчина лечился в госпитале, его тело нашли под окнами больницы.
"Изучением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы", - отмечает минздрав.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди. В регионе выявлено 2020 случаев заражения COVID-19.
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