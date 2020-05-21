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2020-05-21T12:17
https://ria.ru/20200521/1571776033.html
В Кабардино-Балкарии нашли тело больного COVID-19 рядом с госпиталем
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478865_369:580:2979:2048_1036x0_80_0_0_d605a8eb87711c707f8e8d2f9355b827.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии нашли тело больного COVID-19 рядом с госпиталем

12:17 21.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина с коронавирусом, которого готовили к выписке, погиб в Кабардино-Балкарии, его тело нашли под окнами госпиталя, сообщает региональный минздрав.
"В госпитале особо опасных инфекций №2.. погиб пациент. Мужчина 1945 года рождения получал в госпитале медицинскую помощь с 12 мая и шел на поправку. Врачи планировали выписать его уже в понедельник", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в Instagram.
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Уточняется, что мужчина лечился в госпитале, его тело нашли под окнами больницы.
"Изучением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы", - отмечает минздрав.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди. В регионе выявлено 2020 случаев заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоПроисшествия
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