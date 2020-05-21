Мурманский губернатор оценил ситуацию в вахтовом поселке Белокаменка

МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в вахтовых городках подрядчиков, работающих на строительстве Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, стабилизировалась, сообщил губернатор Мурманской области Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в вахтовых городках подрядчиков, работающих на строительстве Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, стабилизировалась, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис

"Белокаменка практически перестала сильно прирастать. Белокаменка и примыкающие строительные площадки стали, можно сказать, очищаться и перестала давать большой темп прироста", - сказал Чибис на брифинге, который проходит в режиме видеосвязи.

По словам губернатора, заразившиеся коронавирусом выявляются только среди сотрудников двух компаний-подрядчиков - "Велесстрой" и Sаren. При этом недалеко от Белокаменки будет возведен мобильный госпиталь.

"Как мы видим по ситуации в Мурманске , от вспышки и от очага не застрахован никто, он может возникнуть в любой момент на любой территории. У нас есть другие проекты – МТУ, где задействовано много людей, другие предприятия. Вспышка может случиться в любой момент. Этот госпиталь как резервный при наступлении негативного сценария необходим", - сказал Чибис.

Он отметил, что власти региона работают над тем, чтобы создать полноценный госпиталь, получить объем дополнительных коечных мест с современным оборудованием, чтобы оперативно реагировать на любую вспышку. "Очень надеюсь, что он нам не понадобится, но нам необходимо такие мощности иметь", - добавил глава региона.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Мурманской области за последние сутки увеличилось на 67, причем впервые число инфицированных в Мурманске (+52 человека) превысило количество заразившихся в вахтовом поселке в Белокаменке, где ранее был основной очаг в регионе, сообщили в оперштабе.

По состоянию на четверг в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания. Общее число подтвержденных случаев составляет 2781: 2255 на стройплощадке в Белокаменке (+10), 526 на остальной территории Мурманской области (+57). Сообщается, что 1496 пациентов выздоровели, 1278 человек находятся на лечении, семь человек скончались.