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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:17
https://ria.ru/20200521/1571775997.html
Мурманский губернатор оценил ситуацию в вахтовом поселке Белокаменка
https://cdn24.img.ria.ru/images/155354/35/1553543511_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_6e990f0842dc3caadbf1fa217d6dae4a.jpg
РИА Новости

Мурманский губернатор оценил ситуацию в вахтовом поселке Белокаменка

12:17 21.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в вахтовых городках подрядчиков, работающих на строительстве Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, стабилизировалась, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Белокаменка практически перестала сильно прирастать. Белокаменка и примыкающие строительные площадки стали, можно сказать, очищаться и перестала давать большой темп прироста", - сказал Чибис на брифинге, который проходит в режиме видеосвязи.
По словам губернатора, заразившиеся коронавирусом выявляются только среди сотрудников двух компаний-подрядчиков - "Велесстрой" и Sаren. При этом недалеко от Белокаменки будет возведен мобильный госпиталь.
"Как мы видим по ситуации в Мурманске, от вспышки и от очага не застрахован никто, он может возникнуть в любой момент на любой территории. У нас есть другие проекты – МТУ, где задействовано много людей, другие предприятия. Вспышка может случиться в любой момент. Этот госпиталь как резервный при наступлении негативного сценария необходим", - сказал Чибис.
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Он отметил, что власти региона работают над тем, чтобы создать полноценный госпиталь, получить объем дополнительных коечных мест с современным оборудованием, чтобы оперативно реагировать на любую вспышку. "Очень надеюсь, что он нам не понадобится, но нам необходимо такие мощности иметь", - добавил глава региона.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Мурманской области за последние сутки увеличилось на 67, причем впервые число инфицированных в Мурманске (+52 человека) превысило количество заразившихся в вахтовом поселке в Белокаменке, где ранее был основной очаг в регионе, сообщили в оперштабе.
По состоянию на четверг в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания. Общее число подтвержденных случаев составляет 2781: 2255 на стройплощадке в Белокаменке (+10), 526 на остальной территории Мурманской области (+57). Сообщается, что 1496 пациентов выздоровели, 1278 человек находятся на лечении, семь человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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