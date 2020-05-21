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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:17
https://ria.ru/20200521/1571775955.html
Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 20 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513499_0:13:3071:1740_1036x0_80_0_0_1facfea257e31dc631173f18d6ce213e.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 20 тысяч

12:17 21.05.2020
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© REUTERS / Willy KurniawanДезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
© REUTERS / Willy Kurniawan
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 973 и превысило 20 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне в стране за сутки было выявлено 693 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в Индонезии коронавирусом заразились 20 162 человека, 1278 скончались, более 4,8 тысячи - выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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