Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило 20 тысяч

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 973 и превысило 20 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне в стране за сутки было выявлено 693 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в Индонезии коронавирусом заразились 20 162 человека, 1278 скончались, более 4,8 тысячи - выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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