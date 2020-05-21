Лавров и Чавушоглу подчеркнули важность подготовки саммита по Сирии

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнули важность подготовки саммита "астанинской тройки" по Сирии (РФ, Иран, Турция) в Тегеране, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса при поддержке международного сообщества в русле резолюций СБ ООН. В этой связи подтверждена приверженность договоренностям лидеров России, Турции и Ирана в качестве стран-гарантов Астанинского формата. Министры подчеркнули важность подготовки очередного саммита "астанинской тройки" намеченного к проведению в Тегеране. Условлено продолжать усилия по реализации Протокола президентов России и Турции от 5 марта с.г. по Идлибской зоне деэскалации, включая нейтрализацию сохраняющихся в ней террористических группировок", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави выразил надежду, что саммит в Тегеране пройдет после нормализации ситуации с коронавирусом в мире. Если этот процесс затянется, Мусави не исключил проведение онлайн-конференции, однако указал, что Иран рассчитывает на проведение очной встречи.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора поддержал идею турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, предложившего провести саммит "астанинской тройки" в формате видеоконференции. Главы МИД стран-гарантов астанинского процесса ранее уже проводили консультации в подобном формате.