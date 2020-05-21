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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:16
https://ria.ru/20200521/1571775770.html
В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568894263_0:53:3072:1781_1036x0_80_0_0_3e35f2f1e6a38bc702f2681c7added35.jpg
РИА Новости

В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России

12:16 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения озабочена ситуацией с коронавирусом в России, опасность еще не прошла, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Опасность не прошла, риск не прошел, ВОЗ очень озабочен ситуацией, потому что это тяжелая ситуация, когда люди находятся на карантине. Мы все это понимаем", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24", говоря о ситуации с коронавирусом в России.

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Однако она отметила, что не ВОЗ принимает решения относительно снятия ограничений, а каждая страна индивидуально, в зависимости от смертности и загруженности системы здравоохранения.
Ранее Вуйнович заявила РИА Новости, что Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, статистика заболеваемости в российское столице ещё высока.
В России число зараженных коронавирусом выросло на 8 849, общее число достигло 317 554. Наибольшее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано в Москве – 2 913.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
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