В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России

"Опасность не прошла, риск не прошел, ВОЗ очень озабочен ситуацией, потому что это тяжелая ситуация, когда люди находятся на карантине. Мы все это понимаем", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24", говоря о ситуации с коронавирусом в России.