В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения озабочена ситуацией с коронавирусом в России, опасность еще не прошла, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Опасность не прошла, риск не прошел, ВОЗ очень озабочен ситуацией, потому что это тяжелая ситуация, когда люди находятся на карантине. Мы все это понимаем", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24", говоря о ситуации с коронавирусом в России.
Однако она отметила, что не ВОЗ принимает решения относительно снятия ограничений, а каждая страна индивидуально, в зависимости от смертности и загруженности системы здравоохранения.
Ранее Вуйнович заявила РИА Новости, что Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, статистика заболеваемости в российское столице ещё высока.
В России число зараженных коронавирусом выросло на 8 849, общее число достигло 317 554. Наибольшее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано в Москве – 2 913.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф