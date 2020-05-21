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2020-05-21T12:14
https://ria.ru/20200521/1571775596.html
Зюганов раскритиковал проект о праве полиции вскрывать автомобили
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_87a367a2732cb3ba5ed938a73ac39fe5.jpg
РИА Новости

Зюганов раскритиковал проект о праве полиции вскрывать автомобили

12:14 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал внесённый правительством законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, в частности, предоставление им права вскрывать автомобили.
На прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, который, в частности, предусматривает право вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.
"Под покровом коронавируса что делается: вносится законопроект, который разрешает полиции ломать вашу машину и не отвечать, разрешает принимать решение о стрельбе на поражение. На мой взгляд, это чистейшая полицейщина, и мы категорически будем выступать против такого закона, он ничего не имеет общего с правами человека", - сказал Зюганов журналистам.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
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В частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".
В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФГеннадий ЗюгановОбщество
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