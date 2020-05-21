Зюганов раскритиковал проект о праве полиции вскрывать автомобили

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал внесённый правительством законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, в частности, предоставление им права вскрывать автомобили.

На прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, который, в частности, предусматривает право вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.

"Под покровом коронавируса что делается: вносится законопроект, который разрешает полиции ломать вашу машину и не отвечать, разрешает принимать решение о стрельбе на поражение. На мой взгляд, это чистейшая полицейщина, и мы категорически будем выступать против такого закона, он ничего не имеет общего с правами человека", - сказал Зюганов журналистам.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

В частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяин автомобиля, согласно документу, должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом указывается, что в отсутствие владельца полиция должна "обеспечить сохранность ТС".

В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".