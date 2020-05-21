Володин сообщил о новых случаях COVID-19 среди депутатов

"Я фамилии не будут называть и не имею права, коллеги, но экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели. И если бы мы не провели эту работу и они не сдали тест, сегодня они были бы среди нас", - сказал Володин на пленарном заседании в четверг.