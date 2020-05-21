В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1594

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1594, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 16 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1049 человек, 61 умер.

За среду в республике провели 7424 теста на коронавирус, за все время – 253004.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.