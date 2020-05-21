РБК сообщил о возвращении Давида Якобашвили в Россию

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, бизнесмен Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, бизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Москву "на несколько дней", сообщает РБК

Как заявил предприниматель, с уголовным делом, в рамках которого в прошлом году проходили обыски в его музее "Собрание", все в порядке.

"Распространяться не могу, но все нормально", — пояснил он.

В последнее время Якобашвили проживал в Монако и говорил, что не планирует возвращаться в России, пока не разберутся с его делом.

В июне 2019 года ФСБ провела обыски в музее "Собрание" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Его завели по жалобе партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. По данным РБК, Минахи обвинил Якобашвили в попытке рейдерского захвата Ейского портового элеватора.