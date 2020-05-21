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2020-05-21T12:16
https://ria.ru/20200521/1571775331.html
РБК сообщил о возвращении Давида Якобашвили в Россию
https://cdn24.img.ria.ru/images/155087/02/1550870250_0:62:3020:1761_1036x0_80_0_0_d9dfbae0c7da2251752540a4b4892bca.jpg
РИА Новости

РБК сообщил о возвращении Давида Якобашвили в Россию

12:13 21.05.2020 (обновлено: 12:16 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент ООО "Орион Наследие" Давид Якобашвили
Президент ООО Орион Наследие Давид Якобашвили
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, бизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Москву "на несколько дней", сообщает РБК.
Как заявил предприниматель, с уголовным делом, в рамках которого в прошлом году проходили обыски в его музее "Собрание", все в порядке.

"Распространяться не могу, но все нормально", — пояснил он.

В последнее время Якобашвили проживал в Монако и говорил, что не планирует возвращаться в России, пока не разберутся с его делом.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
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Титов назвал обыски в музее "Собрание" в Москве удивительными
В июне 2019 года ФСБ провела обыски в музее "Собрание" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Его завели по жалобе партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. По данным РБК, Минахи обвинил Якобашвили в попытке рейдерского захвата Ейского портового элеватора.
Якобашвили — один из основателей Вимм-Билль-Данн, которую вместе с партнерами продал PepsiCo в 2011 году. Сейчас бизнесмен является совладельцем компании Petrocas. Forbes оценивает его состояние в 750 миллионов долларов.
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Обсудить 3
РоссияДавид ЯкобашвилиВимм-Билль-ДаннОбщество
Популярные комментарии
Мы так рады, что Давид Михайлович ненадолго заглянул в бывшую страну проживания.
21 мая, 13:06
Александра Федосеева
390000
На фиг он тут нужен.....
21 мая, 12:27
Арсений Новиков
1000000
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