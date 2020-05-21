"Все поддерживали друг друга": врач о работе в очаге COVID-19 на Ямале

НАДЫМ (Ямало-Ненецкий АО), 21 мая — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Небольшой поселок Пангоды стал первым в Ямало-Ненецком округе, где выявили зараженных коронавирусом. На помощь местным врачам отправили инфекциониста Надымской центральной районной больницы Урала Нурулловича Мухарямова.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф " Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей " Урал Мухарямов рассказывает, как медикам пришлось работать в закрытом на карантин поселке и как удалось быстро локализовать очаг инфекции.

© Фото из личного архива Урала Мухарямова Инфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов © Фото из личного архива Урала Мухарямова Инфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов

Профессия как профессия

Надым Урал Нуруллович приехал из Башкирии — относительно теплую и солнечную республику поменял на "белый город", как еще называют Надым, где десять месяцев в году стоит зима, а температура, бывает, опускается до минус 50 градусов. Но молодого и энергичного врача это не смутило, напротив — холодное время года ему нравится больше, а вот прошлое лето преподнесло сюрприз в виде изматывающей жары.

"Мне с самого начала нравилась специализация "инфекционные болезни". Еще во время учебы в Башкирском государственном медицинском университете начал изучать механизмы возникновения и пути передачи инфекции. Спектр заболеваний, которые лечит врач-инфекционист, достаточно широк: от ОРЗ и кишечных инфекций до вирусных гепатитов и СПИДа. Пройдя интернатуру по специальности "инфекционные болезни", сразу же приступил к работе. На приеме всегда стараюсь к каждому пациенту найти индивидуальный подход, ни одного пациента ни с какой проблемой не бросил, всегда стараюсь помочь и вылечить", — говорит доктор.

Основная специализация Урала Нурулловича — работа с ВИЧ-пациентами, работать приходится много, на полторы ставки. Когда коронавирус добрался до России, работы еще прибавилось: задолго до появления первого заболевшего в Надымском районе врачи поликлиники ЦРБ были готовы к встрече с коронавирусом и все действия были отработаны до автоматизма, также благодаря тесному взаимодействию между ЦРБ, Роспотребнадзором и Центром гигиены и эпидемиологии специалисты начали брать анализы у всех приезжих и вернувшихся из-за рубежа.

Очаг в Пангодах

Возведенный в 1970-е годы недалеко от газового месторождения поселок Пангоды стал первым населенным пунктом Ямало-Ненецкого округа, в который в конце марта добрался коронавирус. После того как диагноз подтвердился у первых заболевших, районного инфекциониста Урала Мухарямова из Надыма отправили на помощь местным медикам.

"Так случилось, что 30 марта меня уже в срочном порядке командировали в поселок Пангоды. Взрослая поликлиника поселка с этого дня была отправлена на карантин, мы работали с персоналом детской поликлиники. Коллектив в основном женский, а нагрузка оказалась немаленькой", — вспоминает врач.

Основной задачей районного инфекциониста и его коллег стал забор мазков у жителей поселка, которые в той или иной степени были в контакте с заболевшими. Сразу же после того, как диагноз подтвердился у первых жителей населенного пункта, власти приняли решение закрыть весь поселок на карантин.

"Это было правильное и совершенно грамотное решение. Если бы этого не было сделано, если бы жители свободно передвигались, гуляли, ходили в гости, по магазинам, число заболевших могло дойти и до тысяч и очень скоро распространиться по округу", — считает инфекционист.

Работа медиков заканчивалась поздно вечером или даже ночью, работали без выходных и практически без отдыха. Помимо забора анализов, в обязанности Мухарямова входило лечение пациентов с коронавирусом на дому, переносящих инфекцию в легкой форме, все это происходило только в противочумном костюме. Все больные тяжелой формой COVID-19 были госпитализированы в стационар Надымской ЦРБ.

"Население по большей части относилось с пониманием, всячески поддерживало. Я уже и не помню, сколько тысяч человек мы там обследовали — тех, кто находился в контакте с заболевшими. В самые напряженные дни врачи обследовали по 100-200 человек в сутки. Несмотря на усталость, сонливость, моральное напряжение, старались, конечно, друг друга поддерживать", — рассказывает Урал Нуруллович.

Он благодарит и медицинский персонал, и руководство больницы, и сотрудников администрации района, которые слаженно сработали в сложной ситуации.

Биологическая угроза

Очаг инфекции в Пангодах, где заболели больше 40 человек, удалось локализовать, а сам доктор вернулся в Надым, где еще две недели ему предстояло провести в изоляции в гостинице, чтобы снизить возможность распространения коронавируса.

И хотя работать в очаге инфекции приходилось в специальных костюмах и средствах защиты, мысль о возможности собственного заражения всегда присутствует у всех.

"Я мусульманин и уверен, что без позволения Всевышнего ничего не произойдет. Но есть такая поговорка: "На бога надейся, а сам не плошай", — говорит доктор.

И что бы ни говорила статистика о летальности коронавируса, Урал Мухарямов подчеркивает: каждый погибший — это чей-то близкий человек, чей-то отец, чья-то мать, чей-то ребенок.