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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:27
https://ria.ru/20200521/1571775239.html
"Все поддерживали друг друга": врач о работе в очаге COVID-19 на Ямале
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571746581_0:228:1112:854_1036x0_80_0_0_f4c65c9737156e1eb616d63ffc3c3ff0.jpg
РИА Новости

"Все поддерживали друг друга": врач о работе в очаге COVID-19 на Ямале

12:07 21.05.2020 (обновлено: 15:27 21.05.2020)
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© Фото из личного архива Урала МухарямоваИнфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов
Инфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов
© Фото из личного архива Урала Мухарямова
НАДЫМ (Ямало-Ненецкий АО), 21 мая — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Небольшой поселок Пангоды стал первым в Ямало-Ненецком округе, где выявили зараженных коронавирусом. На помощь местным врачам отправили инфекциониста Надымской центральной районной больницы Урала Нурулловича Мухарямова.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" Урал Мухарямов рассказывает, как медикам пришлось работать в закрытом на карантин поселке и как удалось быстро локализовать очаг инфекции.
© Фото из личного архива Урала МухарямоваИнфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов
Инфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов
© Фото из личного архива Урала Мухарямова
Инфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов

Профессия как профессия

В Надым Урал Нуруллович приехал из Башкирии — относительно теплую и солнечную республику поменял на "белый город", как еще называют Надым, где десять месяцев в году стоит зима, а температура, бывает, опускается до минус 50 градусов. Но молодого и энергичного врача это не смутило, напротив — холодное время года ему нравится больше, а вот прошлое лето преподнесло сюрприз в виде изматывающей жары.

"Мне с самого начала нравилась специализация "инфекционные болезни". Еще во время учебы в Башкирском государственном медицинском университете начал изучать механизмы возникновения и пути передачи инфекции. Спектр заболеваний, которые лечит врач-инфекционист, достаточно широк: от ОРЗ и кишечных инфекций до вирусных гепатитов и СПИДа. Пройдя интернатуру по специальности "инфекционные болезни", сразу же приступил к работе. На приеме всегда стараюсь к каждому пациенту найти индивидуальный подход, ни одного пациента ни с какой проблемой не бросил, всегда стараюсь помочь и вылечить", — говорит доктор.

Основная специализация Урала Нурулловича — работа с ВИЧ-пациентами, работать приходится много, на полторы ставки. Когда коронавирус добрался до России, работы еще прибавилось: задолго до появления первого заболевшего в Надымском районе врачи поликлиники ЦРБ были готовы к встрече с коронавирусом и все действия были отработаны до автоматизма, также благодаря тесному взаимодействию между ЦРБ, Роспотребнадзором и Центром гигиены и эпидемиологии специалисты начали брать анализы у всех приезжих и вернувшихся из-за рубежа.
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Очаг в Пангодах

Возведенный в 1970-е годы недалеко от газового месторождения поселок Пангоды стал первым населенным пунктом Ямало-Ненецкого округа, в который в конце марта добрался коронавирус. После того как диагноз подтвердился у первых заболевших, районного инфекциониста Урала Мухарямова из Надыма отправили на помощь местным медикам.
"Так случилось, что 30 марта меня уже в срочном порядке командировали в поселок Пангоды. Взрослая поликлиника поселка с этого дня была отправлена на карантин, мы работали с персоналом детской поликлиники. Коллектив в основном женский, а нагрузка оказалась немаленькой", — вспоминает врач.
Основной задачей районного инфекциониста и его коллег стал забор мазков у жителей поселка, которые в той или иной степени были в контакте с заболевшими. Сразу же после того, как диагноз подтвердился у первых жителей населенного пункта, власти приняли решение закрыть весь поселок на карантин.
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"Это было правильное и совершенно грамотное решение. Если бы этого не было сделано, если бы жители свободно передвигались, гуляли, ходили в гости, по магазинам, число заболевших могло дойти и до тысяч и очень скоро распространиться по округу", — считает инфекционист.
Работа медиков заканчивалась поздно вечером или даже ночью, работали без выходных и практически без отдыха. Помимо забора анализов, в обязанности Мухарямова входило лечение пациентов с коронавирусом на дому, переносящих инфекцию в легкой форме, все это происходило только в противочумном костюме. Все больные тяжелой формой COVID-19 были госпитализированы в стационар Надымской ЦРБ.
"Население по большей части относилось с пониманием, всячески поддерживало. Я уже и не помню, сколько тысяч человек мы там обследовали — тех, кто находился в контакте с заболевшими. В самые напряженные дни врачи обследовали по 100-200 человек в сутки. Несмотря на усталость, сонливость, моральное напряжение, старались, конечно, друг друга поддерживать", — рассказывает Урал Нуруллович.
Он благодарит и медицинский персонал, и руководство больницы, и сотрудников администрации района, которые слаженно сработали в сложной ситуации.
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Биологическая угроза

Очаг инфекции в Пангодах, где заболели больше 40 человек, удалось локализовать, а сам доктор вернулся в Надым, где еще две недели ему предстояло провести в изоляции в гостинице, чтобы снизить возможность распространения коронавируса.
И хотя работать в очаге инфекции приходилось в специальных костюмах и средствах защиты, мысль о возможности собственного заражения всегда присутствует у всех.
"Я мусульманин и уверен, что без позволения Всевышнего ничего не произойдет. Но есть такая поговорка: "На бога надейся, а сам не плошай", — говорит доктор.
И что бы ни говорила статистика о летальности коронавируса, Урал Мухарямов подчеркивает: каждый погибший — это чей-то близкий человек, чей-то отец, чья-то мать, чей-то ребенок.
"Я рассматриваю сложившуюся ситуацию как биологическую угрозу. Эта ситуация бьет по экономике: у нас половина мира не работает и не выходит из дома, только чтобы не заболеть и не умереть. И если в Великую Отечественную войну мой дед воевал с автоматом, то сейчас, чтобы победить, нужно сидеть дома, а если уж есть острая необходимость выходить, то делать это следует, только соблюдая все обязательные меры по недопущению заболевания и распространения вируса. Я всем желаю стойкого иммунитета, терпения и пережить этот вирус без потерь", — говорит инфекционист.
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Распространение нового коронавирусаВирус, который мы победим вместе. Истории врачейФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НадымНадымский районОбщество
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