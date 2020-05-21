Турция назовет безопасные туристические объекты в начале июня

АНТАКЬЯ, 21 мая — РИА Новости. Турецкие власти объявят о сертифицированных в плане безопасности по коронавирусу туристических объектах в начале июня, заявил РИА Новости министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"Мы внедрили систему сертификации безопасности, которая будет действовать в аэропортах, транспортных средствах, гостиницах и ресторанах. Программа будет реализована в течение мая, а объекты будут объявлены в начале июня", — сказал Эрсой.

Он отметил, что работающий в туристическом секторе персонал проходит интенсивное и регулярное обучение и проверяется международными компаниями. Туристы смогут получить подробную информацию о компаниях, с которыми они работают, используя мобильное приложение и QR-код.

"Мы создали центры тестирования (на коронавирус) в аэропортах, через которые проходят большие потоки туристов. Будем тестировать гостей, которые не сдавали тестов в течение последних 72 часов", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что турецкие власти проинформировали заинтересованные ведомства 70 стран о подробностях функционирования системы безопасности в туризме после пандемии, а также о медицинском потенциале страны.