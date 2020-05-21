Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-21T12:16
https://ria.ru/20200521/1571775212.html
Турция назовет безопасные туристические объекты в начале июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_db9c86c88d622bd50df6bdaf8c915152.jpg
РИА Новости

Турция назовет безопасные туристические объекты в начале июня

12:16 21.05.2020
1426
© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
АНТАКЬЯ, 21 мая — РИА Новости. Турецкие власти объявят о сертифицированных в плане безопасности по коронавирусу туристических объектах в начале июня, заявил РИА Новости министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
"Мы внедрили систему сертификации безопасности, которая будет действовать в аэропортах, транспортных средствах, гостиницах и ресторанах. Программа будет реализована в течение мая, а объекты будут объявлены в начале июня", — сказал Эрсой.
Он отметил, что работающий в туристическом секторе персонал проходит интенсивное и регулярное обучение и проверяется международными компаниями. Туристы смогут получить подробную информацию о компаниях, с которыми они работают, используя мобильное приложение и QR-код.
"Мы создали центры тестирования (на коронавирус) в аэропортах, через которые проходят большие потоки туристов. Будем тестировать гостей, которые не сдавали тестов в течение последних 72 часов", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что турецкие власти проинформировали заинтересованные ведомства 70 стран о подробностях функционирования системы безопасности в туризме после пандемии, а также о медицинском потенциале страны.
"Могу с уверенностью сказать, что в рамках этих мер мы предоставляем все необходимые гигиенические условия для наших гостей и возможности для безопасных путешествий", — добавил министр.
Замок Святого Петра в Бодруме, Турция
8 июля 2019, 08:00Туризм
Турецкий Лазурный берег: что делать в Бодруме
620002
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурция
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
Стало известно, когда Греция начнет принимать иностранных туристов
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Прохожие в центре Москвы
Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
Лента новостейМолния