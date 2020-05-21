Лавров и глава МИД Турции обсудили борьбу с коронавирусом

"Обсуждены перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в плане взаимной поддержки в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и в организации возвращения на родину граждан России и Турции", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В МИД России отметили также, что министры выразили удовлетворение состоявшимися по линии культурных и общественных организаций двух стран мероприятиями по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.

"Условлено продолжать поддерживать тесные контакты по всему комплексу международной и региональной повестки дня", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме этого, министры обменялись мнениями о текущих задачах ОБСЕ по содействию урегулированию внутриукраинского кризиса в соответствии с минскими договоренностями.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.