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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:06
https://ria.ru/20200521/1571775172.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили борьбу с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_0:71:2000:1196_1036x0_80_0_0_6150befc5a7745297d460ae83273fb91.jpg
РИА Новости

Лавров и глава МИД Турции обсудили борьбу с коронавирусом

12:06 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили развитие отношений Москвы и Анкары, в том числе в плане поддержки в борьбе с COVID-19, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Обсуждены перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в плане взаимной поддержки в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и в организации возвращения на родину граждан России и Турции", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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В МИД России отметили также, что министры выразили удовлетворение состоявшимися по линии культурных и общественных организаций двух стран мероприятиями по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.
"Условлено продолжать поддерживать тесные контакты по всему комплексу международной и региональной повестки дня", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме этого, министры обменялись мнениями о текущих задачах ОБСЕ по содействию урегулированию внутриукраинского кризиса в соответствии с минскими договоренностями.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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