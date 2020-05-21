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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:03
https://ria.ru/20200521/1571774950.html
В Тульской области 105 человек излечились от коронавируса за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Тульской области 105 человек излечились от коронавируса за сутки

12:03 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Более одной тысячи пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Тульской области, в том числе 105 человек за минувшие сутки, сообщает областное правительство.
"(За сутки) 105 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за минувшие сутки в области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все своевременно изолированы", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2824 человек, число выздоровевших достигло 1025. Умерли 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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