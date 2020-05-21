В Тульской области 105 человек излечились от коронавируса за сутки

Кроме того, за минувшие сутки в области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все своевременно изолированы", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2824 человек, число выздоровевших достигло 1025. Умерли 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.