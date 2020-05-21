Эксперты рассказали, как изменится туризм в Великобритании после пандемии

Наибольшим спросом будут пользоваться турпродукты, которые покажут свою безопасность. В первую очередь — индивидуальные туры и путешествия в небольших, преимущественно семейных группах, говорит Хорешок. Поэтому основной упор в продвижении Великобритания будет делать именно на поездки в малых группах на автомобилях, а не больших автобусах. Также вырастет спрос на аренду легковых авто и на туры на мини-вэнах, в которые помещается не более 15 отдыхающих.