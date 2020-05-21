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Туризм
2020-05-21T13:13
https://ria.ru/20200521/1571774912.html
Эксперты рассказали, как изменится туризм в Великобритании после пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/151684/86/1516848639_0:289:3060:2010_1036x0_80_0_0_881ba75f95b8a99346e0694e80f01f6d.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как изменится туризм в Великобритании после пандемии

13:13 21.05.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, как изменится туризм в Великобритании после пандемии коронавируса, сообщает АТОР.
Путешественники переориентируются на новые форматы туризма, прогнозирует директор представительства VisitBritain в России Татьяна Хорешок. В Великобритании после постепенного снятия ограничений изменится турпродукт.
По словам эксперта, главным драйвером изменений турпродукта будет безопасность гостей. В частности, придется соблюдать социальную дистанцию, выполнять санитарные требования — ношение масок. Изменятся принципы размещения и дезинфекции в отелях и ресторанах.
Наибольшим спросом будут пользоваться турпродукты, которые покажут свою безопасность. В первую очередь — индивидуальные туры и путешествия в небольших, преимущественно семейных группах, говорит Хорешок. Поэтому основной упор в продвижении Великобритания будет делать именно на поездки в малых группах на автомобилях, а не больших автобусах. Также вырастет спрос на аренду легковых авто и на туры на мини-вэнах, в которые помещается не более 15 отдыхающих.
"Постковидный" спрос окажет влияние и на предпочтения туристов по размещению в Великобритании. "Туристы будут стремиться проживать либо в небольших отелях по системе "bed & breakfast", либо, если речь идет о luxury-сегменте, спрос сместится в строну отелей-поместий и отелей-замков", — считают в VisitBritain.
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