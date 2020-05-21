Глава Крыма предложил разработать модель организации курортного сезона

"Возможно сесть и просчитать модель организации курортного сезона с учетом новых возможностей", - сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

"Найдем рецепт, который нам позволит сохранить курортную сферу и те отрасли, которые сегодня поражены, и соответственно, дать возможность людям отдохнуть. Пока мы говорим о внутреннем туризме – о крымчанах. Позиция примерно понятна", - подчеркнул Аксенов.