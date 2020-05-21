Глава Крыма предложил разработать модель организации курортного сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил разработать модель организации предстоящего курортного сезона, пока речь идет только о внутренних туристах – крымчанах.
"Возможно сесть и просчитать модель организации курортного сезона с учетом новых возможностей", - сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Он подчеркнул, что надо принимать решение по санаторно-курортной отрасли и общепиту, которые не работают из-за ограничений по коронавирусу. При этом, по словам главы республики, требования Роспотребнадзора к этим отраслям в нынешней ситуации в полном объеме выполнить невозможно.
"Найдем рецепт, который нам позволит сохранить курортную сферу и те отрасли, которые сегодня поражены, и соответственно, дать возможность людям отдохнуть. Пока мы говорим о внутреннем туризме – о крымчанах. Позиция примерно понятна", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, окончательно все решения по курортному сезону будут приняты после поступления команды из федерального центра.
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