ЕС рассматривает возможность помощи компаниям, пострадавшим от COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность оказания помощи компаниям, которые оказались в сложной ситуации из-за ЕС рассматривает возможность оказания помощи компаниям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса и не получают поддержки национальных правительств, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони немецкой газете Handelsblatt

"Мы рассматриваем возможность включить новый инструмент в наш план восстановления: помощь с ликвидностью компаниям, которые не получают поддержку в своих родных странах", - сказал Джентилони.

"Это важно для общеевропейских цепочек создания ценности, например, в автомобильной индустрии. Если одно звено выпадает, это влияет на все остальные", - добавил он.

Джентилони также отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы помочь индустрии туризма, которая в особенности в южной Европе "делает значительный вклад в ежегодную производительность экономики".