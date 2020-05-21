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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:59
https://ria.ru/20200521/1571774663.html
ЕС рассматривает возможность помощи компаниям, пострадавшим от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

ЕС рассматривает возможность помощи компаниям, пострадавшим от COVID-19

11:59 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность оказания помощи компаниям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса и не получают поддержки национальных правительств, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони немецкой газете Handelsblatt.
"Мы рассматриваем возможность включить новый инструмент в наш план восстановления: помощь с ликвидностью компаниям, которые не получают поддержку в своих родных странах", - сказал Джентилони.
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"Это важно для общеевропейских цепочек создания ценности, например, в автомобильной индустрии. Если одно звено выпадает, это влияет на все остальные", - добавил он.
Джентилони также отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы помочь индустрии туризма, которая в особенности в южной Европе "делает значительный вклад в ежегодную производительность экономики".
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Германия и Франция ранее предложили создать фонд для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в видеоформате с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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