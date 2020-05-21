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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:57
https://ria.ru/20200521/1571774596.html
В Армении до 7% заразившихся коронавирусом работают в медучреждениях
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении до 7% заразившихся коронавирусом работают в медучреждениях

11:57 21.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Около 6-7% выявленных заразившихся коронавирусом в Армении являются работниками медицинских учреждений, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"В целом коронавирусом в Армении заразились 375 сотрудников медицинских учреждений. Речь идет не только о врачах, но и водителях машин скорой помощи, техниках, людях, занимающиеся хозяйственной деятельностью. Это примерно 6-7% от общего числа заразившихся", - сказал министр.
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По его словам, медработники, с этой точки зрения, находятся в группе риска.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.
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