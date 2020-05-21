В Армении до 7% заразившихся коронавирусом работают в медучреждениях

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения

ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Около 6-7% выявленных заразившихся коронавирусом в Около 6-7% выявленных заразившихся коронавирусом в Армении являются работниками медицинских учреждений, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"В целом коронавирусом в Армении заразились 375 сотрудников медицинских учреждений. Речь идет не только о врачах, но и водителях машин скорой помощи, техниках, людях, занимающиеся хозяйственной деятельностью. Это примерно 6-7% от общего числа заразившихся", - сказал министр.

По его словам, медработники, с этой точки зрения, находятся в группе риска.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.