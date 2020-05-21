В ЛНР видят лишь изменение риторики по Донбассу с приходом Зеленского

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С приходом Владимира Зеленского на пост президента Украины изменилась риторика украинской стороны относительно Донбасса, однако конструктивных действий по вопросу урегулирования ситуации в регионе нет, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
В среду состоялась итоговая пресс-конференция Зеленского, на которой он заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке. При этом Зеленский отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.
"Во-первых, могу говорить о своих впечатлениях от работы в контактной группе. То есть, если где-то год назад, когда произошла первая перезагрузка представителей контактной группы, то изменилась риторика. С приходом Зеленского изменилась риторика. Но ни одного конструктивного действия на данный момент не произошло. На момент осени 2019 года, в преддверии проведения (саммита) "нормандского формата", были три точки разведения, были обмены, вот эти вещи были сделаны. Но, к сожалению, после Нового года никаких серьезных изменений мы не видим. Совершенно никакого конструктива", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, внешние кураторы Зеленского не дают какой-либо возможности для урегулирования. Как отметил Мирошник, у украинского президента не заявлено серьезной стратегии относительно предвыборных обещаний.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения