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2020-05-21T11:57
https://ria.ru/20200521/1571774562.html
В ЛНР видят лишь изменение риторики по Донбассу с приходом Зеленского
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РИА Новости

В ЛНР видят лишь изменение риторики по Донбассу с приходом Зеленского

11:57 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С приходом Владимира Зеленского на пост президента Украины изменилась риторика украинской стороны относительно Донбасса, однако конструктивных действий по вопросу урегулирования ситуации в регионе нет, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
В среду состоялась итоговая пресс-конференция Зеленского, на которой он заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке. При этом Зеленский отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.
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"Во-первых, могу говорить о своих впечатлениях от работы в контактной группе. То есть, если где-то год назад, когда произошла первая перезагрузка представителей контактной группы, то изменилась риторика. С приходом Зеленского изменилась риторика. Но ни одного конструктивного действия на данный момент не произошло. На момент осени 2019 года, в преддверии проведения (саммита) "нормандского формата", были три точки разведения, были обмены, вот эти вещи были сделаны. Но, к сожалению, после Нового года никаких серьезных изменений мы не видим. Совершенно никакого конструктива", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, внешние кураторы Зеленского не дают какой-либо возможности для урегулирования. Как отметил Мирошник, у украинского президента не заявлено серьезной стратегии относительно предвыборных обещаний.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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