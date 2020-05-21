В ЛНР видят лишь изменение риторики по Донбассу с приходом Зеленского

В среду состоялась итоговая пресс-конференция Зеленского, на которой он заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке. При этом Зеленский отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.