Премьер Италии оценил ситуацию с распространением коронавируса

РИМ, 21 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Италия пережила худший этап в эпидемии коронавируса , однако перезапуск экономики станет еще более сложной задачей, чем борьба с распространением заражений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте

По его словам, принятые правительством меры ставят целью "перезапустить производственный двигатель в стране".

"Мы понимаем, что это еще более сложный вызов, чем тот, с которым мы столкнулись в начале чрезвычайной ситуации", - заявил Конте, выступая с информационным сообщением в итальянском парламенте.

"Меры по сдерживанию соблюдались повсюду. Если мы можем утверждать, что худшее уже позади, то мы в долгу перед гражданами и принесенными ими жертвами", - сказал премьер.

По его словам, введенный карантин был правильным выбором, и итальянцы сделали его в рамках коллективных усилий.

С понедельника Италия сняла большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса в начале и середине марта. В частности, открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, а также парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.

"Сейчас как никогда важно сохранять дистанцию ​​даже на улице. Еще не время для вечеринок и ночной жизни. Мы должны быть внимательны, потому что начало новой фазы может способствовать росту кривой (заражений). Это риск, который мы на себя взяли, потому что мы не можем остановиться и ждать вакцину", - сказал Конте.

Премьер подчеркнул, что Италия занимает первое место в мире по числу анализов на вирус на душу населения, проведя три миллиона тестов.

"Мы должны увеличить число молекулярных тестов. 25 мая мы начнем проводить бесплатные серологические исследования для 150 тысяч человек в научных целях", - сказал Конте.

Согласно официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 227 тысячи, свыше 132 тысячи больных выздоровели, число жертв составило 32 330 человек. Общее число случаев выросло на 665, что стало одним из самых низких приростов с начала эпидемии.