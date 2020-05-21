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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:54
https://ria.ru/20200521/1571774376.html
Лукашенко отметил улучшение эпидситуации в Белоруссии
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1036x0_80_0_0_e9738a48fa68e7b40231c543b282e393.jpg
РИА Новости

Лукашенко отметил улучшение эпидситуации в Белоруссии

11:54 21.05.2020
1090
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным на среду, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло до 32426, скончались 179 человек.
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"Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу, а главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться", - сказал белорусский лидер на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем. Слова Лукашенко приводит в четверг Sputnik Беларусь.

По словам главы государства, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. "Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что "надо бороться за жизнь людей". "Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель - смертность", - отметил президент Белоруссии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не, ну если тесты вообще не проводить, продолжая скрывать жертвы, то коронавируса вообще не будет. Если закрыл глаза руками, и ничего не видишь, не значит, что хорошо спрятался.
21 мая, 12:00
Андрей Романов
620008
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