Лукашенко отметил улучшение эпидситуации в Белоруссии

"Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу, а главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться", - сказал белорусский лидер на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем. Слова Лукашенко приводит в четверг Sputnik Беларусь.