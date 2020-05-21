Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:54
https://ria.ru/20200521/1571774327.html
В Калининградской области рассказали о состоянии больных COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571656027_0:138:3148:1909_1036x0_80_0_0_98cf613efdebeddd8d37864aa893c7c2.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о состоянии больных COVID-19

11:54 21.05.2020
783
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в палате для больных коронавирусной инфекцией
Врач в палате для больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в палате для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 мая - РИА Новости. Большинство пациентов в Калининградской области, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, переносят инфекцию бессимптомно, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В Калининградской области за последние сутки объявлены 34 случая коронавирусной инфекции. У 10 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти в виде респираторной инфекции. По результатам лабораторного обследования контактных подтверждено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В оперштабе отметили, что по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования.
Всего в Калининградской области на 21 мая на COVID-19 обследованы 38,5 тысячи человек. Выявлено 1076 случаев заражения, из них 465 человек выздоровели (шесть человек за последние сутки), 18 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2697 человек, в том числе 188 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская область
Рекомендуем
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19
Контейнер для биоматериала
В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал статистику смертности среди пациентов с COVID в РФ точной
Здание Государственной думы РФ
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
Арбуз
Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано
Врач Александр Мясников
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
Тестирование на наличие антител к COVID-19
У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Американская певица Дженнифер Лопес
"Чье это лицо?": В Сети обсуждают загадочную фотографию Дженнифер Лопес
Коронавирус COVID-19
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на нейроны мозга
TikTok блогера Jason Derulo
Блогер сточил передние зубы, когда ел кукурузу с помощью дрели
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Лента новостейМолния