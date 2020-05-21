В Калининградской области рассказали о состоянии больных COVID-19

"В Калининградской области за последние сутки объявлены 34 случая коронавирусной инфекции. У 10 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти в виде респираторной инфекции. По результатам лабораторного обследования контактных подтверждено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.

В оперштабе отметили, что по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования.

Всего в Калининградской области на 21 мая на COVID-19 обследованы 38,5 тысячи человек. Выявлено 1076 случаев заражения, из них 465 человек выздоровели (шесть человек за последние сутки), 18 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2697 человек, в том числе 188 в условиях обсерватора.