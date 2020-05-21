Аксенов поручил ускорить выявление контактов больных COVID-19

"Главная задача - скорость реакции, возможность быстрого выявления больных и своевременной их изоляции. Если в первый день, как только у человека проявился вирус, мы его обнаруживаем, когда количество контактов сведено к минимуму, то естественно скорость распространения инфекции будет снижаться. Рассчитываем на скорость выявления контактов", - сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.