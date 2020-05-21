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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:51
https://ria.ru/20200521/1571774092.html
Аксенов поручил ускорить выявление контактов больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151995_0:128:3188:1921_1036x0_80_0_0_8e265961e79556145f81924265bf757c.jpg
РИА Новости

Аксенов поручил ускорить выявление контактов больных COVID-19

11:51 21.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить скорость выявления всех контактов пациентов, у которых выявили коронавирус.
"Главная задача - скорость реакции, возможность быстрого выявления больных и своевременной их изоляции. Если в первый день, как только у человека проявился вирус, мы его обнаруживаем, когда количество контактов сведено к минимуму, то естественно скорость распространения инфекции будет снижаться. Рассчитываем на скорость выявления контактов", - сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
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Ранее Аксенов сообщил, что за последние сутки в республике зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, общие число заболевших достигло 314 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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