Аксенов поручил ускорить выявление контактов больных COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил увеличить скорость выявления всех контактов пациентов, у которых выявили коронавирус.
"Главная задача - скорость реакции, возможность быстрого выявления больных и своевременной их изоляции. Если в первый день, как только у человека проявился вирус, мы его обнаруживаем, когда количество контактов сведено к минимуму, то естественно скорость распространения инфекции будет снижаться. Рассчитываем на скорость выявления контактов", - сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Ранее Аксенов сообщил, что за последние сутки в республике зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, общие число заболевших достигло 314 человек.
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