Лавров обсудил с главой МИД Словении борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Словении Анже Логаром сотрудничество стран в борьбе с COVID-19, а также планы деятельности межправкомиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Правительство Словении в ходе телефонного заседания 15 мая провозгласило конец эпидемии коронавируса в стране из-за снижения показателей распространения.
"Подтверждена взаимная готовность к сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19 как по двусторонним каналам, так и в рамках осуществления решений 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В МИД РФ отметили, что стороны также обсудили актуальные задачи российско-словенских отношений, включая продвижение политического диалога, планы деятельности межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализацию совместных культурных и образовательных проектов, а также взаимодействие в военно-мемориальной сфере.
"Состоялся обмен мнениями о "посткоронавирусных" тенденциях в мире и Европе в контексте предстоящего во втором полугодии 2021 года председательства Словении в Совете ЕС", - добавили в МИД России.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.