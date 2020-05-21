Лавров обсудил с главой МИД Словении борьбу с коронавирусом

"Подтверждена взаимная готовность к сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19 как по двусторонним каналам, так и в рамках осуществления решений 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.