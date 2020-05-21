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2020-05-21T11:48
https://ria.ru/20200521/1571773902.html
В Барнауле 38 медиков и 11 пациентов краевой больницы заболели COVID-19
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РИА Новости

В Барнауле 38 медиков и 11 пациентов краевой больницы заболели COVID-19

11:48 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики в палате пациента с коронавирусом
Медики в палате пациента с коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медики в палате пациента с коронавирусом. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Коронавирус выявили у 38 медицинских работников и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Барнауле, медучреждение закрыто на карантин, сообщает в четверг оперативный штаб по противодействию COVID-19 в Алтайском крае.
"Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония. В связи с этим был взят анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь городской больницы №5… В настоящее время региональным минздравом совместно с Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. При обследовании контактных выявлена инфекция у 11 пациентов и 38 медицинских работников", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что в зависимости от степени тяжести заболевания медики госпитализированы в коронавирусные госпитали Барнаула или лечатся амбулаторно дома.
"Тестирование в настоящее время продолжается, его проходят все медицинские работники больницы и контактные с ними лица", - сообщает штаб.
В сообщении отмечается, что больница находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. В связи с этим в медучреждении временно прекращена госпитализация пациентов и организовано их перенаправление в другие клиники Барнаула.
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"В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и города Барнаула качественную помощь", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Ирины Долговой. Правительство Алтайского края просит жителей с пониманием отнестись к действующим ограничениям планового приема пациентов в медучреждениях региона.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайБарнаул
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