В Барнауле 38 медиков и 11 пациентов краевой больницы заболели COVID-19

НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Коронавирус выявили у 38 медицинских работников и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Коронавирус выявили у 38 медицинских работников и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Барнауле , медучреждение закрыто на карантин, сообщает в четверг оперативный штаб по противодействию COVID-19 в Алтайском крае

"Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония. В связи с этим был взят анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь городской больницы №5… В настоящее время региональным минздравом совместно с Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. При обследовании контактных выявлена инфекция у 11 пациентов и 38 медицинских работников", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что в зависимости от степени тяжести заболевания медики госпитализированы в коронавирусные госпитали Барнаула или лечатся амбулаторно дома.

"Тестирование в настоящее время продолжается, его проходят все медицинские работники больницы и контактные с ними лица", - сообщает штаб.

В сообщении отмечается, что больница находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. В связи с этим в медучреждении временно прекращена госпитализация пациентов и организовано их перенаправление в другие клиники Барнаула.

"В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и города Барнаула качественную помощь", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Ирины Долговой. Правительство Алтайского края просит жителей с пониманием отнестись к действующим ограничениям планового приема пациентов в медучреждениях региона.