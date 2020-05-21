В КБР умер девятый пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до девяти, за сутки скончался еще один человек – пожилой мужчина, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались восемь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки скончался один человек – житель Майского района 1953 года рождения, он имел сопутствующее заболевание - гипертонию", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в республике выявлено 68 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 2020 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки девять человек, общее число выздоровевших составило 524.

Всего в трех госпиталях региона находятся 453 человека, на амбулаторном лечении – 389 человек, в том числе 42 ребенка, еще 645 человек, включая 180 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2170 человек, имевших контакты с зараженными людьми.