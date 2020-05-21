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2020-05-21T11:46
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В Подмосковье злоумышленники похитили 17 тонн авиационного керосина
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РИА Новости

В Подмосковье злоумышленники похитили 17 тонн авиационного керосина

11:46 21.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полицейские задержали злоумышленников, которые незаконно выкачали 17 тонн авиационного керосина в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Установлено, что злоумышленники в Пушкинском районе совершили несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод и похитили около 17 тонн авиационного керосина на сумму около 800 тысяч рублей", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Полицейские выяснили, что злоумышленниками оказались 32-летний организатор и двое участников преступной группы в возрасте 26 и 30 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в МВД.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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