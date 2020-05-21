В Подмосковье злоумышленники похитили 17 тонн авиационного керосина

"Установлено, что злоумышленники в Пушкинском районе совершили несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод и похитили около 17 тонн авиационного керосина на сумму около 800 тысяч рублей", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.