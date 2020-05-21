В Подмосковье злоумышленники похитили 17 тонн авиационного керосина

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Полицейские задержали злоумышленников, которые незаконно выкачали 17 тонн авиационного керосина в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Установлено, что злоумышленники в Пушкинском районе совершили несанкционированную врезку в нефтепродуктопровод и похитили около 17 тонн авиационного керосина на сумму около 800 тысяч рублей", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Полицейские выяснили, что злоумышленниками оказались 32-летний организатор и двое участников преступной группы в возрасте 26 и 30 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в МВД.