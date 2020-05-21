В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с Число скончавшихся пациентов с коронавирусом Свердловской области за сутки возросло еще на два человека - до 10, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Ранее сообщалось о восьми летальных случаях.

"Зарегистрировано еще два случая смерти пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

В статистику включен один случай заболевания жителем другого региона России, а также семь подтвержденных случаев заражения постояльцев одного из обсерваторов, вернувшихся из-за рубежа, уточняет штаб.

Таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 3308 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За сутки из больниц региона выписано еще 86 человек. Таким образом, всего уральские врачи вылечили 976 пациентов, отмечает штаб.