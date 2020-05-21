В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Свердловской области за сутки возросло еще на два человека - до 10, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Ранее сообщалось о восьми летальных случаях.
"Зарегистрировано еще два случая смерти пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Свердловской области подтверждено еще 174 случая COVID-19. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Заречного, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серовского городского округа, Среднеуральска, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа.
В статистику включен один случай заболевания жителем другого региона России, а также семь подтвержденных случаев заражения постояльцев одного из обсерваторов, вернувшихся из-за рубежа, уточняет штаб.
Таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 3308 случаев новой коронавирусной инфекции.
Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.
За сутки из больниц региона выписано еще 86 человек. Таким образом, всего уральские врачи вылечили 976 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.