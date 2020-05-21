Во Владикавказе женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме

ПЯТИГОРСК, 21 мая - РИА Новости. Женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме во Владикавказе в ночь на четверг, идет проверка, сообщила прокуратура Северной Осетии.
"Прокуратура республики организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме №16 по переулку Транспортный Владикавказа. В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также полноту, своевременность и эффективность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального жилищного контроля", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате взрыва газа в квартире на пятом этаже 5-этажного многоквартирного дома разрушена межкомнатная перегородка, выбиты стекла.
"Жительница квартиры с ожогами второй степени госпитализирована в Северо-Кавказский многопрофильный центр. Опасности для дальнейшего проживания жителей в доме нет. Кроме того, по данному факту начата процессуальная проверка", - добавили в надзорном ведомстве.