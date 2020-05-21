Во Владикавказе женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме

"Прокуратура республики организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме №16 по переулку Транспортный Владикавказа. В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также полноту, своевременность и эффективность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального жилищного контроля", - говорится в сообщении.