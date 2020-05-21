S7 ввела поэтапную посадку пассажиров в самолет

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 на фоне пандемии коронавируса ввела поэтапную посадку в самолет, при регистрации пассажирам по возможности автоматически назначаются места через ряд и через место друг от друга, сообщает пресс-служба компании.
"В базовых аэропортах S7 Airlines – "Домодедово" и "Толмачево" – сотрудники авиакомпании на гейте приглашают пассажиров экономического класса проходить на посадку поэтапно, соблюдая рекомендованную социальную дистанцию в 1,5 – 2 м. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, ближе к хвосту. После – пассажиры с местами в первой половине салона", - говорится в сообщении.
В дополнение к этому, по возможности, при регистрации пассажирам автоматически назначаются места через ряд и через место друг от друга.
"Таким образом мы стремимся разгрузить процесс посадки в самолет, чтобы меньшему количеству пассажиров приходилось пересекаться друг с другом. Если у вас место в начале салона, то мимо пройдут все, кто сидит дальше, – такого хочется максимально избежать", - привели в пресс-службе слова директора департамента пассажирского опыта S7 Airlines Светланы Кулюкиной.
"Мы надеемся на содействие пассажиров: просим обращать внимание на место, указанное на посадочном талоне, ожидать объявления сотрудников на гейте о начале очередного этапа посадки, в очереди соблюдать дистанцию", – добавила она.
Чтобы сократить количество контактов в аэропорту, пассажиры могут полностью подготовиться к вылету в мобильном приложении S7 Airlines: выбрать места в салоне, зарегистрироваться на рейс, получить посадочный талон.
В качестве обязательных мер безопасности при уборке на всех рейсах S7 Airlines применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, бортпроводники работают в масках и перчатках.