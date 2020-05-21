S7 ввела поэтапную посадку пассажиров в самолет

"В базовых аэропортах S7 Airlines – "Домодедово" и "Толмачево" – сотрудники авиакомпании на гейте приглашают пассажиров экономического класса проходить на посадку поэтапно, соблюдая рекомендованную социальную дистанцию в 1,5 – 2 м. Первыми на посадку приглашаются пассажиры с местами во второй половине самолета, ближе к хвосту. После – пассажиры с местами в первой половине салона", - говорится в сообщении.