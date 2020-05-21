В Тульской области завели дело из-за фото Гитлера на "Бессмертном полку"

"В Суворовском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области по материалам УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным, 8 мая 2020 года девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте "Бессмертный полк – онлайн", после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сообщает следствие.

Ранее СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикаций снимков Генриха Гиммлера и других фашистов на сайтах "Бессмертного полка", который из-за пандемии проводился в онлайн-формате. Следствие подозревает в причастности к преступлению граждан Украины и Эстонии, а также более 10 россиян из разных регионов страны, в том числе из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.