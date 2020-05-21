Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T13:43
https://ria.ru/20200521/1571773162.html
В Тульской области завели дело из-за фото Гитлера на "Бессмертном полку"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Тульской области завели дело из-за фото Гитлера на "Бессмертном полку"

11:40 21.05.2020 (обновлено: 13:43 21.05.2020)
1937
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Жительница Тульской области, повесившая на сайте "Бессмертного полка" фото Адольфа Гитлера, стала фигуранткой дела о реабилитации нацизма, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В Суворовском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области по материалам УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
16 мая, 17:54
Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального
Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
"По предварительным данным, 8 мая 2020 года девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте "Бессмертный полк – онлайн", после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сообщает следствие.
Акция Бессмертный полк в Москве
18 мая, 08:00
Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы
Ранее СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикаций снимков Генриха Гиммлера и других фашистов на сайтах "Бессмертного полка", который из-за пандемии проводился в онлайн-формате. Следствие подозревает в причастности к преступлению граждан Украины и Эстонии, а также более 10 россиян из разных регионов страны, в том числе из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.
8411015
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Тульская областьАдольф ГитлерПроисшествия
Популярные комментарии
Было бы неплохо еще и макияж ей испортить, прямо на носителе...
21 мая, 12:00
YSYar S
2630001
Рекомендуем
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
Анатолий Артамонов
Сенатор разъяснил предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты
Московская предпринимательница, задержанная за публикацию видео о том, что в столичных магазинах якобы продаются маски из гумпомощи
СК допросил подозреваемую в публикации фейка о продаже масок из гумпомощи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил о радикальном изменении мира из-за пандемии
Пачка денег
В России предложили массово сажать за серые зарплаты
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент ООО Орион Наследие Давид Якобашвили
РБК сообщил о возвращении Давида Якобашвили в Россию
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде объяснили необходимость закрепить в законе понятие самоизоляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Лента новостейМолния