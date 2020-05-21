В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса

Несмотря на все принятые меры, при открытии международного сообщения все еще будут встречаться люди — переносчики инфекции, заявил Чжан. Также ученый напомнил о бессимптомных носителях, которых трудно выявить без проведения тестов. Однако системы здравоохранения стран, по его словам, должны быть готовы к такому развитию событий.