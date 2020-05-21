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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:00
https://ria.ru/20200521/1571772911.html
В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса

11:36 21.05.2020 (обновлено: 14:00 21.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ученый-инфекционист Чжан Вэньхун призвал помнить о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его слова приводит издание "Фэнхуанван".
По мнению эксперта, многие страны находятся в середине пути, а Китай уже перешел к завершающей стадии.
Несмотря на все принятые меры, при открытии международного сообщения все еще будут встречаться люди — переносчики инфекции, заявил Чжан. Также ученый напомнил о бессимптомных носителях, которых трудно выявить без проведения тестов. Однако системы здравоохранения стран, по его словам, должны быть готовы к такому развитию событий.
Эксперт напомнил о важности соблюдения требований гигиены: мытье рук, а также ношении масок и социальном дистанцировании.
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Ранее представитель ВОЗ Мелит Вуйнович заявила, что опасность пандемии коронавируса не миновала. По ее словам, возможна и вторая волна заражения.
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, погибли более 318 тысяч человек.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек, погибли более 328 тысяч человек. США находятся на первом месте по числу жертв и инфицированных.
В России, по последним данным, выявили более 317 тысяч заболевших COVID-19, выздоровел 92 681 пациент. Погибли 3099 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗКитайСШАВ мире
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