В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ученый-инфекционист Чжан Вэньхун призвал помнить о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его слова приводит издание "Фэнхуанван".
По мнению эксперта, многие страны находятся в середине пути, а Китай уже перешел к завершающей стадии.
Несмотря на все принятые меры, при открытии международного сообщения все еще будут встречаться люди — переносчики инфекции, заявил Чжан. Также ученый напомнил о бессимптомных носителях, которых трудно выявить без проведения тестов. Однако системы здравоохранения стран, по его словам, должны быть готовы к такому развитию событий.
Эксперт напомнил о важности соблюдения требований гигиены: мытье рук, а также ношении масок и социальном дистанцировании.
Ранее представитель ВОЗ Мелит Вуйнович заявила, что опасность пандемии коронавируса не миновала. По ее словам, возможна и вторая волна заражения.
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, погибли более 318 тысяч человек.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек, погибли более 328 тысяч человек. США находятся на первом месте по числу жертв и инфицированных.
В России, по последним данным, выявили более 317 тысяч заболевших COVID-19, выздоровел 92 681 пациент. Погибли 3099 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.