Рэпер 50 Cent устроил нападение на уличного художника, пишут СМИ

"Я не люблю рассказывать обо всех неприятностях, с которыми мне приходится иметь дело. Но я постоянно что-то выясняю с людьми на улице, которые, по какой-то причине чувствуют необходимость подойти ко мне и начать скандал. Это утомляет, но никогда не помешает мне делать то, что нравится большинству и вызывает улыбку. Потому что они не такие социопаты, как некоторые", — заявил Lushsux.