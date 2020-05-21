В Алтайском крае после 27 суток сняли режим карантина с целого района

"Карантин дал свои результаты: в последние дни в районе регистрируются единичные случаи заражения или такие случаи отсутствуют вовсе. Завершено лечение практически всех работников Корбалихинского рудника, откуда началось распространение инфекции, 21 мая на предприятии начинается новая вахта, горняки приступят к работе с соблюдением всех мер предосторожности", - написал Томенко в Instagram.

Власти напомнили, что 17 апреля в районе зафиксировали первый случай коронавируса. Больным оказался вахтовик из Башкирии – работник подрядной организации промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". На предприятии люди работали рядом друг с другом. Ситуацию усугубляло и то, что часть сотрудников рудника является местными жителями, а это значит, круг контактных лиц значительно расширился. В итоге за месяц число инфицированных COVID-19 увеличилось до 245 человек.

После выявления первых больных губернатор распорядился принять все меры по нераспространению инфекции и локализации очага. Так, в районе был развернут госпиталь для инфицированных, сюда были дополнительно направлены врачи, создан резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Были приняты и другие неотложные меры противодействия распространению инфекции.

"Первые дни работы в Змеиногорске были самыми сложными. Мы с нуля должны были подготовить районную больницу для приема пациентов с ковидом. И вместе с этим организовать маршрутизацию больных с другими заболеваниями в больницы, чтобы не оставить их без медицинской помощи. В этой ситуации отлично сработали не только медики Змеиногорска, но и всей Рубцовской медико-географической зоны", - приводятся в сообщении слова главврача горбольницы №2 Рубцовска Сергея Воронкина, которого направили в Змеиногорск для оказания медпомощи в первые часы обнаружения очага.

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В правительстве отметили, что в рекордно короткие сроки в Змеиногорске развернули "ковидный" госпиталь. Было оборудовано 100 койко-мест и шесть мест для тяжелобольных. Медицинскую помощь больным оказывали 26 сотрудников. Однако только этих мер оказалось недостаточно, и 24 апреля губернатор края принял решение закрыть границы района и ввести карантин. Его строгое соблюдение позволило отменить ограничительные мероприятия.

В настоящее время в Змеиногорском районе продолжаются меры профилактики: жителям необходимо носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиками. Рекомендован режим самоизоляции.