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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:32
https://ria.ru/20200521/1571772688.html
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568894263_0:53:3072:1781_1036x0_80_0_0_3e35f2f1e6a38bc702f2681c7added35.jpg
РИА Новости

ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса

11:32 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пока неизвестно, как будет развиваться пандемия с COVID-19, но вирус останется в популяции, скачки заболеваемости могут появляться и в дальнейшем, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"На данный момент неизвестно, как пандемия будет продолжать развиваться, и исходя из текущих данных, наиболее вероятный сценарий может включать повторяющиеся эпидемические волны, чередующиеся с периодами передачи вируса на низком уровне", - сказала Вуйнович.
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Она отметила, что все страны имеют разные эпидемиологические кривые и, соответственно, разные сценарии развития событий.
"Мы находимся в том моменте, когда индивидуальное поведение каждого определяет, по какому пути мы пойдем: переход к "новой норме", или возвращение к ограничениям.
"В целом, вирус остается в популяции, и, вероятно, мы можем ожидать скачки в новых случаях и в дальнейшем", - резюмировала представитель ВОЗ.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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