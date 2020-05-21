ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пока неизвестно, как будет развиваться пандемия с Пока неизвестно, как будет развиваться пандемия с COVID-19 , но вирус останется в популяции, скачки заболеваемости могут появляться и в дальнейшем, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в РФ Мелита Вуйнович

"На данный момент неизвестно, как пандемия будет продолжать развиваться, и исходя из текущих данных, наиболее вероятный сценарий может включать повторяющиеся эпидемические волны, чередующиеся с периодами передачи вируса на низком уровне", - сказала Вуйнович.

Она отметила, что все страны имеют разные эпидемиологические кривые и, соответственно, разные сценарии развития событий.

"Мы находимся в том моменте, когда индивидуальное поведение каждого определяет, по какому пути мы пойдем: переход к "новой норме", или возвращение к ограничениям.

"В целом, вирус остается в популяции, и, вероятно, мы можем ожидать скачки в новых случаях и в дальнейшем", - резюмировала представитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.