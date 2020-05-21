В Туве изолировали сотрудников золотодобывающей компании из-за COVID-19

"В компании "Тардан Голд" первый заболевший уже выписан с выздоровлением. Среди его контактных лиц выявлено еще 16 человек, для которых созданы условия для изоляции на территории предприятия. У всех изолированных заболевание протекает бессимптомно. Для оказания медицинской помощи больным на территорию компании командирован врач Каа-Хемской ЦКБ, которой помогают два штатных фельдшера компании", - говорится в сообщении.