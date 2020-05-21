В Туве изолировали сотрудников золотодобывающей компании из-за COVID-19

КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники тувинской золотодобывающей компании "Тардан Голд" изолированы на территории предприятия из-за коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского главка Роспотребнадзора.
"В компании "Тардан Голд" первый заболевший уже выписан с выздоровлением. Среди его контактных лиц выявлено еще 16 человек, для которых созданы условия для изоляции на территории предприятия. У всех изолированных заболевание протекает бессимптомно. Для оказания медицинской помощи больным на территорию компании командирован врач Каа-Хемской ЦКБ, которой помогают два штатных фельдшера компании", - говорится в сообщении.
Предприятие расположено в Каа-Хемском районе республики.
В ведомстве сообщили, что с начала пандемии в регионе выявлено 530 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 63 пациента, один летальный случай. На лечении находится 49 детей и шесть беременных женщин с коронавирусом. За последние сутки выявлено 79 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.