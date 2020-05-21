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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:27
https://ria.ru/20200521/1571772377.html
В Туве изолировали сотрудников золотодобывающей компании из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/156050/69/1560506913_0:177:2552:1613_1036x0_80_0_0_f3f5bf7ab772d520be295bdc0e6f1081.jpg
РИА Новости

В Туве изолировали сотрудников золотодобывающей компании из-за COVID-19

11:27 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча породы на руднике
Добыча породы на руднике
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники тувинской золотодобывающей компании "Тардан Голд" изолированы на территории предприятия из-за коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского главка Роспотребнадзора.
"В компании "Тардан Голд" первый заболевший уже выписан с выздоровлением. Среди его контактных лиц выявлено еще 16 человек, для которых созданы условия для изоляции на территории предприятия. У всех изолированных заболевание протекает бессимптомно. Для оказания медицинской помощи больным на территорию компании командирован врач Каа-Хемской ЦКБ, которой помогают два штатных фельдшера компании", - говорится в сообщении.
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Предприятие расположено в Каа-Хемском районе республики.
В ведомстве сообщили, что с начала пандемии в регионе выявлено 530 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 63 пациента, один летальный случай. На лечении находится 49 детей и шесть беременных женщин с коронавирусом. За последние сутки выявлено 79 случаев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Каа-Хемский районРеспублика Тыва
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