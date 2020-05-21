Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-21T12:59
https://ria.ru/20200521/1571772363.html
Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство помочь
https://cdn24.img.ria.ru/images/151243/25/1512432560_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_8be3869dcb39cfe57fa430e2d00fd69f.jpg
РИА Новости

Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство помочь

13:00 21.05.2020
244
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкКнижный клуб-магазин "Гиперион"
Книжный клуб-магазин Гиперион
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские издатели уже потеряли около 2,3 миллиарда рублей за два месяца карантина и ожидают, что суммарно за год недополучат около 15 миллиардов рублей. Издатели и книготорговцы обращаются к государству за помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского книжного союза.
"Убытки издателей за март-апрель 2020 года составили около 2,3 миллиарда рублей, а книжных магазинов за этот же период – 3,6 миллиарда рублей. <...> Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки, то есть примерно 15 миллиардов рублей", – говорится в сообщении союза.
По мнению экспертов, одна из главных проблем книжного рынка в период карантина – закрытые книжные магазины, на долю которых приходится 70% всего книгораспространения.
С конца марта наблюдается тенденция роста книжных продаж в интернет-магазинах крупных операторов рынка, однако, доля интернет-канала составляет 23% от общего объема рынка и не позволяет издателям компенсировать отсутствие доходов от продаж через традиционные магазины.
Порядка 60-70% предприятий, связанных с книжной отраслью, вынуждены будут приостановить свою деятельность и объявить о банкротстве при отсутствии мер государственной поддержки, считают в РКС.
Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг
2 мая, 08:00Культура
Книги как способ отвлечься и вспомнить про Гарри Поттера
"Поскольку книга не является товаром первой необходимости, можно предположить, что посещаемость книжных магазинов после отмены ограничений, связанных с карантином, не выйдет сразу на прежний уровень. <...> Прогнозировать восстановление покупательского трафика можно не ранее конца 2020 года", – считает гендиректор "Московского Дома книги" Надежда Михайлова.
Гендиректор "Читай-город – Буквоед" Михаил Иванцов уверен, что после окончания режима самоизоляции не будет проигравших и выигравших: "Книжная отрасль после таких потрясений будет восстанавливаться очень медленно. По предварительной оценке, минимальный срок восстановления нашей сети – не менее 6 месяцев, а отрасли в целом – от года, возможно, больше".
"Итоги проведенных опросов показали, что 82% издателей полностью приостановили выпуск книг на период апрель-май, 43% издателей отказались от трети запланированных на 2020 год книжных новинок… При сохранении текущего положения и отсутствии мер государственной поддержки отрасли 60-70% предприятий будут вынуждены приостановить свою деятельность и объявить себя банкротами уже в 3 квартале 2020 года", - сказано в сообщении.
В результате эксперты просят принять во внимание данную ситуацию и дополнить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, книжной отраслью, а именно, включить такие виды, как "Деятельность издательская", "Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами", "Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области".
"Без включения в перечень пострадавших и, соответственно, без получения комплекса мер государственной поддержки, книжная отрасль России не сможет сохранить свою жизнеспособность, большинство предприятий книжной отрасли будут вынуждены закрыться… Сохранить книжную отрасль - это значит обеспечить национальную безопасность российского государства, сохранить содержательную основу для развития всего российского общества", - считают в РКС.
Девушка во время аудиозаписи
18 апреля, 08:00Культура
Говорит и не показывает. Почему у подкастов миллионы слушателей
3004016
КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКнигиНовости культурыРоссийский Книжный СоюзМосковский Дом книги
Рекомендуем
Студия телеканала Крым 24
"Крым 24" начал восстанавливать утраченный контент
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев
Илью Лазарева назначили заместителем руководителя Роспечати
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
Благоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
РГБ планирует возобновить работу для читателей с 20 июня
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Медведев уверен, что пандемия даст толчок новой технологической революции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Банкноты
Юрист объяснила, когда нужно вводить ответственность за "серые" зарплаты
Оперативные кадры задержания лжеинкассатора в Пензе
В Пензе задержали лжеинкассатора за кражу более 20 миллионов рублей
Машина прокуратуры
Прокуратура выяснит, почему медиков на Кубани заподозрили в экстремизме
Пачка денег
В России предложили массово сажать за серые зарплаты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: накопленные ресурсы позволят поддержать граждан и бизнес
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Врач
В Перми начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Лента новостейМолния