Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство помочь

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские издатели уже потеряли около 2,3 миллиарда рублей за два месяца карантина и ожидают, что суммарно за год недополучат около 15 миллиардов рублей. Издатели и книготорговцы обращаются к государству за помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского книжного союза.

"Убытки издателей за март-апрель 2020 года составили около 2,3 миллиарда рублей, а книжных магазинов за этот же период – 3,6 миллиарда рублей. <...> Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки, то есть примерно 15 миллиардов рублей", – говорится в сообщении союза.

По мнению экспертов, одна из главных проблем книжного рынка в период карантина – закрытые книжные магазины, на долю которых приходится 70% всего книгораспространения.

С конца марта наблюдается тенденция роста книжных продаж в интернет-магазинах крупных операторов рынка, однако, доля интернет-канала составляет 23% от общего объема рынка и не позволяет издателям компенсировать отсутствие доходов от продаж через традиционные магазины.

Порядка 60-70% предприятий, связанных с книжной отраслью, вынуждены будут приостановить свою деятельность и объявить о банкротстве при отсутствии мер государственной поддержки, считают в РКС.

"Поскольку книга не является товаром первой необходимости, можно предположить, что посещаемость книжных магазинов после отмены ограничений, связанных с карантином, не выйдет сразу на прежний уровень. <...> Прогнозировать восстановление покупательского трафика можно не ранее конца 2020 года", – считает гендиректор "Московского Дома книги" Надежда Михайлова.

Гендиректор "Читай-город – Буквоед" Михаил Иванцов уверен, что после окончания режима самоизоляции не будет проигравших и выигравших: "Книжная отрасль после таких потрясений будет восстанавливаться очень медленно. По предварительной оценке, минимальный срок восстановления нашей сети – не менее 6 месяцев, а отрасли в целом – от года, возможно, больше".

"Итоги проведенных опросов показали, что 82% издателей полностью приостановили выпуск книг на период апрель-май, 43% издателей отказались от трети запланированных на 2020 год книжных новинок… При сохранении текущего положения и отсутствии мер государственной поддержки отрасли 60-70% предприятий будут вынуждены приостановить свою деятельность и объявить себя банкротами уже в 3 квартале 2020 года", - сказано в сообщении.

В результате эксперты просят принять во внимание данную ситуацию и дополнить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, книжной отраслью, а именно, включить такие виды, как "Деятельность издательская", "Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами", "Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области".