Крым закупит тесты на COVID-19 для использования в курортной отрасли

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Власти Крыма закупят экспресс-тесты для определения новой коронавирусной инфекции для использования в санаторно-курортной отрасли, первая партия составит 25 тысяч штук, сообщил глава региона Власти Крыма закупят экспресс-тесты для определения новой коронавирусной инфекции для использования в санаторно-курортной отрасли, первая партия составит 25 тысяч штук, сообщил глава региона Сергей Аксенов

"Хорошие новости, мы вчера договорились с производителями тестов - 15 минут от момента взятия пробы, кровь из пальца. Берем 25 тысяч тестов, будем заключать соглашение", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Он отметил, что такие тесты, скорее всего, будут использоваться в санаторно-курортной отрасли в случае принятия решения о начале работы санаториев и отелей.

"С учетом появления таких тестов – возможно сесть и просчитать модель организации курортного сезона с учетом таких новых возможностей. Производители говорят, что количество тестов для Крыма они ограничивать не будут", - сказал Аксенов, не уточнив, о каком производителе идет речь. Он также не сообщил стоимость такого теста.

Решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в Крыму должно быть принято до начала лета на федеральном уровне, пока все ограничения продолжат действовать, заявил ранее Аксенов.

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.