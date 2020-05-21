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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:35
https://ria.ru/20200521/1571772233.html
Крым закупит тесты на COVID-19 для использования в курортной отрасли
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2009b26603e800adcfad0591f4cea7d2.jpg
РИА Новости

Крым закупит тесты на COVID-19 для использования в курортной отрасли

11:24 21.05.2020 (обновлено: 11:35 21.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Власти Крыма закупят экспресс-тесты для определения новой коронавирусной инфекции для использования в санаторно-курортной отрасли, первая партия составит 25 тысяч штук, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Хорошие новости, мы вчера договорились с производителями тестов - 15 минут от момента взятия пробы, кровь из пальца. Берем 25 тысяч тестов, будем заключать соглашение", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Он отметил, что такие тесты, скорее всего, будут использоваться в санаторно-курортной отрасли в случае принятия решения о начале работы санаториев и отелей.
"С учетом появления таких тестов – возможно сесть и просчитать модель организации курортного сезона с учетом таких новых возможностей. Производители говорят, что количество тестов для Крыма они ограничивать не будут", - сказал Аксенов, не уточнив, о каком производителе идет речь. Он также не сообщил стоимость такого теста.
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Решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в Крыму должно быть принято до начала лета на федеральном уровне, пока все ограничения продолжат действовать, заявил ранее Аксенов.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. С 18 мая сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмРеспублика КрымОбщество
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