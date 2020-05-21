В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку

СОЧИ, 21 мая - РИА Новости. Трое военнослужащих Росгвардии спасли девушку, которая тонула в горной реке в Сочи, сообщает главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.
Вечером в среду военнослужащие Росгвардии во время несения службы в Адлерском районе услышали крики о помощи. Рядовые Саркис Сафарьян, Мурат Тлехас и Джабраил Гаджиев поспешили к реке Мзымта.
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"Заметив в воде тонущую девушку, все трое не раздумывая бросились на помощь. Росгвардейцы вытащили ее на берег, где вместе с сотрудниками полиции и МЧС оказали доврачебную помощь, и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.