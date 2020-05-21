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2020-05-21T11:24
https://ria.ru/20200521/1571772143.html
В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку
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РИА Новости

В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку

11:24 21.05.2020
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© РИА Новости / Рунов / Перейти в фотобанкРека Мзымта
Река Мзымта
© РИА Новости / Рунов
Перейти в фотобанк
Река Мзымта. Архивное фото
СОЧИ, 21 мая - РИА Новости. Трое военнослужащих Росгвардии спасли девушку, которая тонула в горной реке в Сочи, сообщает главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.
Вечером в среду военнослужащие Росгвардии во время несения службы в Адлерском районе услышали крики о помощи. Рядовые Саркис Сафарьян, Мурат Тлехас и Джабраил Гаджиев поспешили к реке Мзымта.​
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"Заметив в воде тонущую девушку, все трое не раздумывая бросились на помощь. Росгвардейцы вытащили ее на берег, где вместе с сотрудниками полиции и МЧС оказали доврачебную помощь, и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)СочиКраснодарский крайПроисшествия
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