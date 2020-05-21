В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку

"Заметив в воде тонущую девушку, все трое не раздумывая бросились на помощь. Росгвардейцы вытащили ее на берег, где вместе с сотрудниками полиции и МЧС оказали доврачебную помощь, и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.