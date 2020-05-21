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Религия и мировоззрение
2020-05-21T13:00
https://ria.ru/20200521/1571771988.html
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН

11:20 21.05.2020 (обновлено: 13:00 21.05.2020)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Ранее сообщалось, что постпредство РФ при ООН проведет в четверг заседание Совбеза по формуле Арриа по ситуации в Крыму. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
"Крымская делегация выступит в онлайн-режиме на заседании Совбеза, которое проводит постпредство РФ при ООН. Подтверждено участие от Крыма четверых человек", - сказала Гридчина РИА Новости .
В частности, она подчеркнула, что в своем выступлении намерена поднять тему ущемления прав русскоязычного населения на Украине.
Кроме того, по ее словам, в заседании от Крыма примут участие журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев, а также заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.
"Темы выступлений отвечают актуальным аспектам жизни в Крыму и международного положения полуострова", - подчеркнула Гридчина.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАнастасия ГридчинаАлександр МакаровООНУкраинаОбщество
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