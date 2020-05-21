Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Ранее сообщалось, что постпредство РФ при ООН проведет в четверг заседание Совбеза по формуле Арриа по ситуации в Крыму. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
"Крымская делегация выступит в онлайн-режиме на заседании Совбеза, которое проводит постпредство РФ при ООН. Подтверждено участие от Крыма четверых человек", - сказала Гридчина РИА Новости .
В частности, она подчеркнула, что в своем выступлении намерена поднять тему ущемления прав русскоязычного населения на Украине.
Кроме того, по ее словам, в заседании от Крыма примут участие журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев, а также заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.
"Темы выступлений отвечают актуальным аспектам жизни в Крыму и международного положения полуострова", - подчеркнула Гридчина.