Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН

Ранее сообщалось, что постпредство РФ при ООН проведет в четверг заседание Совбеза по формуле Арриа по ситуации в Крыму. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.