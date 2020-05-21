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2020-05-21T11:17
https://ria.ru/20200521/1571771834.html
В Челябинске семь человек подозреваются в нападении на пункт металлолома
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РИА Новости

В Челябинске семь человек подозреваются в нападении на пункт металлолома

11:17 21.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая - РИА Новости. Семь подозреваемых в разбойном нападении на пункт металлолома задержаны в Челябинске, при задержании они оказали сопротивление, по месту их жительства обнаружены травматическое оружие, боеприпасы и топоры, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Как сообщалось, полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержала в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металла, было возбуждено уголовное дело.
"Оперативниками управления уголовного розыска регионального ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ при силовой поддержке Росгвардии в Центральном районе Челябинска задержаны 7 злоумышленников в возрасте от 23 до 43 лет, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в Курчатовском районе… При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление", - говорится в сообщении.
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Полиция уточняет, что задержанные, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников пункта, похитили личные вещи работников, сумма ущерба устанавливается.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия со злоумышленниками, устанавливаются все участники, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности, добавляется в сообщении. Кроме того, по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров, поясняет ГУМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает полиция.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГУМВДЧелябинскПроисшествия
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