В Челябинске семь человек подозреваются в нападении на пункт металлолома

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая - РИА Новости. Семь подозреваемых в разбойном нападении на пункт металлолома задержаны в Челябинске, при задержании они оказали сопротивление, по месту их жительства обнаружены травматическое оружие, боеприпасы и топоры, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Как сообщалось, полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержала в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металла, было возбуждено уголовное дело.
"Оперативниками управления уголовного розыска регионального ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ при силовой поддержке Росгвардии в Центральном районе Челябинска задержаны 7 злоумышленников в возрасте от 23 до 43 лет, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в Курчатовском районе… При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что задержанные, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников пункта, похитили личные вещи работников, сумма ущерба устанавливается.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия со злоумышленниками, устанавливаются все участники, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности, добавляется в сообщении. Кроме того, по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров, поясняет ГУМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает полиция.