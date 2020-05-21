В Челябинске семь человек подозреваются в нападении на пункт металлолома

"Оперативниками управления уголовного розыска регионального ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ при силовой поддержке Росгвардии в Центральном районе Челябинска задержаны 7 злоумышленников в возрасте от 23 до 43 лет, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в Курчатовском районе… При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление", - говорится в сообщении.