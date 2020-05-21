В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса

По данным областного Роспотребнадзора , за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом в регионе увеличилось на 142 и достигло 2926. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 69,6. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,27.

"В общей сложности инфицированные COVID-19 зарегистрированы на сегодня в 54 из 55 муниципальных образований Ростовской области, за исключением Родионово-Несветайского района", - говорится в сообщении.

Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев при этом отмечал, что объемы тестирования в этом районе "не хуже других".

За весь период эпидемии от коронавируса в области выздоровел уже 1071 человек, умерли 33. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 20 человек. Под медицинским наблюдением – почти 7,3 тысячи человек.