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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:17
https://ria.ru/20200521/1571771801.html
В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:17 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен в 54 из 55 муниципальных образований Ростовской области, ни одного случая это инфекции не зарегистрировано лишь в Родионово-Несветайском районе области, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом в регионе увеличилось на 142 и достигло 2926. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 69,6. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,27.
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"В общей сложности инфицированные COVID-19 зарегистрированы на сегодня в 54 из 55 муниципальных образований Ростовской области, за исключением Родионово-Несветайского района", - говорится в сообщении.
Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев при этом отмечал, что объемы тестирования в этом районе "не хуже других".
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За весь период эпидемии от коронавируса в области выздоровел уже 1071 человек, умерли 33. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 20 человек. Под медицинским наблюдением – почти 7,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Родионово-Несветайский районРостовская областьОбщество
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