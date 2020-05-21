Коронавирус увеличит инвестиции в цифровые активы, заявил эксперт

"Я думаю, что сегодняшние вызовы увеличат инвестиции и венчурных фондов, и бизнес-ангелов, и крупных компаний, которые активно скупают и активно присоединяют, в том числе, и цифровые гиганты, и банки активно присоединяют цифровые стартапы", - сказал эксперт в интервью РИА Новости.

"Я думаю, что такая поддержка механизма венчурного инвестирования сейчас будет находить своё равновесие. У нас также создана поддержка институтов развития венчурных финансистов: специальный фонд "Байтерек" и компания "QazTech Ventures", которая занимается поддержкой этих стартапов. И я думаю, что вот наша объединённая работа позволит не только через Силиконовую долину и другие развитые платформы, но и на базе наших стран помогать внедрять новые технологии, новые идеи. Чем быстрее мы их будем внедрять, мне кажется, тем более конкурентоспособными будут наши экономики", - заключил он.