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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:44
https://ria.ru/20200521/1571771707.html
Коронавирус увеличит инвестиции в цифровые активы, заявил эксперт
https://cdn21.img.ria.ru/images/44235/72/442357299_0:337:2736:1876_1036x0_80_0_0_e468a1cab723e21148bb0d3b215ca47d.jpg
РИА Новости

Коронавирус увеличит инвестиции в цифровые активы, заявил эксперт

11:44 21.05.2020
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© Фото : предоставлено Министерством экономического развития и торговли КазахстанаКайрат Келимбетов
Кайрат Келимбетов
© Фото : предоставлено Министерством экономического развития и торговли Казахстана
Кайрат Келимбетов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Текущие сложности в мировой экономике на фоне коронавируса увеличат инвестиции венчурных фондов, бизнес-ангелов, и крупных компаний в перспективные, в частности, цифровые активы, полагает управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.
"Я думаю, что сегодняшние вызовы увеличат инвестиции и венчурных фондов, и бизнес-ангелов, и крупных компаний, которые активно скупают и активно присоединяют, в том числе, и цифровые гиганты, и банки активно присоединяют цифровые стартапы", - сказал эксперт в интервью РИА Новости.
"Кто-то хочет таким образом получить новые технологии, кто-то - инкорпорировать те или иные команды талантливых менеджеров и программистов в свои коллективы. Сегодня это будет только увеличиваться", - считате он.
Собеседник агентства отметил, что в прошлом году около 120 стартапов были соединены с крупнейшими акселерационными программами в Кремниевой долине, в Дубае, Абу-Даби и в Сингапуре.
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"Я думаю, что такая поддержка механизма венчурного инвестирования сейчас будет находить своё равновесие. У нас также создана поддержка институтов развития венчурных финансистов: специальный фонд "Байтерек" и компания "QazTech Ventures", которая занимается поддержкой этих стартапов. И я думаю, что вот наша объединённая работа позволит не только через Силиконовую долину и другие развитые платформы, но и на базе наших стран помогать внедрять новые технологии, новые идеи. Чем быстрее мы их будем внедрять, мне кажется, тем более конкурентоспособными будут наши экономики", - заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, свыше 319 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗКайрат КелимбетовСингапур (страна)Дубай (город)Экономика
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