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2020-05-21T11:14
https://ria.ru/20200521/1571771629.html
РГБ планирует возобновить работу для читателей с 20 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/155859/88/1558598836_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_94f8404fcd57d5503a42a4b0e770e84a.jpg
РИА Новости

РГБ планирует возобновить работу для читателей с 20 июня

11:14 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинБлагоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
Благоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
© РИА Новости / Александр Натрускин
Благоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская государственная библиотека (РГБ) планирует возобновить работу для обслуживания читателей в ограниченном режиме 20 июня, на данный момент разрабатываются меры безопасности для сотрудников и посетителей, в частности, все выданные книги после использования будут помещаться в карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения в четверг.
"С 20 июня планируется возобновление работы библиотеки для обслуживания читателей в помещениях РГБ в ограниченном режиме, до 100 читателей. Речь идет об открытии пока только одного читального зала", - сказано в сообщении.
Библиотека готовится к открытию с принятием необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей: будут установлены экраны-разделители, размещены санитайзеры, предусматривается ношение масок и перчаток, измерение температуры на входе.
"Важно также помнить и о других нюансах, которые всплывают при обслуживании читателей внутри помещений библиотеки: все выданные читателям книги в обязательном порядке будут после использования и сдачи помещены в карантин, что отразится на времени ожидания выдачи этой книги при повторном заказе другим читателем. Бумажная работа при оформлении заказа будет минимизирована", - добавили в пресс-службе.
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Отмечается, что после открытия читатели не сразу вернутся в библиотеку из-за понятных опасений, потому РГБ планирует и дальше наращивать поддержку удаленного доступа к цифровым услугам. "Произойдет перераспределение долей в общем портфеле услуг библиотеки. Прогнозируем корректировку по оказанию удаленных цифровых сервисов – они вырастут примерно на 27%, и вместе с этим ожидаемо, что библиотечное обслуживание в стационарных условиях должно снизиться примерно на ту же величину", - добавили в библиотеке.
Также РГБ планирует возобновить с 1 июня дистанционное обслуживание, при котором читатель в специальной электронной заявке сможет заказать фрагмент необходимой книги, документа, статьи газеты себе на электронную почту, данная услуга успешно оказывалась вплоть до полного закрытия библиотеки.
"С начала июня библиотека планирует начать прием документов в фонд, на комплектование. Срок зависит от возобновления работы Книжной палаты. Тем не менее за период удаленной работы принято 7 567 книг и 50 640 периодических изданий, поступивших в качестве обязательных экземпляров печатных изданий в электронной форме. Для сравнения за тот же период 2019 года принято 1 757 книг и 27 736 периодических изданий. Также было получено 1713 диссертаций в электронном виде", - заключили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская государственная библиотекаОбщество
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