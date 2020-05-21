Депутат Пушкина рассчитывает в ближайшее время выписаться из больницы

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Депутат от "Единой России" Оксана Пушкина, которая проходит лечение от коронавируса в Центральной клинической больнице, рассказала РИА Новости, что надеется на скорую выписку.
"Я жду результатов КТ, и если все будет в порядке, завтра или послезавтра меня выпишут, и я должна будут находиться дома и ждать результатов еще одного, уже третьего, теста", - сказала Пушкина.
Она добавила, что работает дистанционно, несколько дней назад выходила с коллегами на связь в режиме онлайн.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что коронавирусом заразились пятеро депутатов.
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