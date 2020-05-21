Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:11
https://ria.ru/20200521/1571771413.html
Депутат Пушкина рассчитывает в ближайшее время выписаться из больницы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155213/51/1552135155_0:117:2664:1616_1036x0_80_0_0_1f5eb8dca2bcccf176b0a63f58e0b9d3.jpg
РИА Новости

Депутат Пушкина рассчитывает в ближайшее время выписаться из больницы

11:11 21.05.2020
211
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Депутат от "Единой России" Оксана Пушкина, которая проходит лечение от коронавируса в Центральной клинической больнице, рассказала РИА Новости, что надеется на скорую выписку.
"Я жду результатов КТ, и если все будет в порядке, завтра или послезавтра меня выпишут, и я должна будут находиться дома и ждать результатов еще одного, уже третьего, теста", - сказала Пушкина.
Она добавила, что работает дистанционно, несколько дней назад выходила с коллегами на связь в режиме онлайн.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что коронавирусом заразились пятеро депутатов.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1001019
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оксана ПушкинаГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинПолитика
Рекомендуем
Светлана Максимова
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы
Москва
Говорить о датах снятия ограничений в Москве рано, заявили в ВОЗ
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает все меньше
Тестирование на коронавирус
Прокуратура проверит данные об оставленном на вокзале пациенте с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мурашко заявил о снижении показателя смертности в России
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Кабардино-Балкарии нашли тело больного COVID-19 рядом с госпиталем
Врачи в онкоцентре
Минздрав разъяснил порядок лечения онкобольных в условиях пандемии
Медики в защитных костюмах
В Москве второй день подряд выписанных после COVID больше, чем заболевших
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Томске начал проверку после смерти второго вахтовика из обсерватора
Пустая больничная палата
В Подмосковье 4,2 тысячи человек выздоровели от COVID-19
Виктор Садовничий
Ректор МГУ уверен в завершении экзаменов через две-три недели
Контейнер с клубникой
В Эстонии выступили против приезда в страну украинцев для сбора клубники
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили создать госпрограмму по лечению инфекционных заболеваний
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова: дети в лагерях смогут не соблюдать масочный режим
Самолеты на военно-морском аэродроме Корпус Кристи в Техасе
В США нейтрализовали человека, устроившего стрельбу на авиабазе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Лента новостейМолния