В Екатеринбург прилетели 36 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Самолет из Якутии с 36 вахтовиками с Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, прилетел в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"Накануне в регион прибыли вахтовики Чаяндинского нефтеконденсантного месторождения, 36 человек. Все размещены в обсерваторе. Все со свердловской пропиской", - сказали в штабе.
С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.