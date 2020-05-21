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2020-05-21T11:11
https://ria.ru/20200521/1571771378.html
В Екатеринбург прилетели 36 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
https://cdn25.img.ria.ru/images/153364/44/1533644491_0:180:3012:1874_1036x0_80_0_0_a4047d97e9201f159ed1f944a3240d95.jpg
РИА Новости

В Екатеринбург прилетели 36 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

11:11 21.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Самолет из Якутии с 36 вахтовиками с Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, прилетел в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"Накануне в регион прибыли вахтовики Чаяндинского нефтеконденсантного месторождения, 36 человек. Все размещены в обсерваторе. Все со свердловской пропиской", - сказали в штабе.
С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕкатеринбургОбществоПроисшествия
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