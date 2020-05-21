В Екатеринбург прилетели 36 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

"Накануне в регион прибыли вахтовики Чаяндинского нефтеконденсантного месторождения, 36 человек. Все размещены в обсерваторе. Все со свердловской пропиской", - сказали в штабе.

С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.