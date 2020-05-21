Опубликованы первые кадры из сериала "Противостояние" по роману Кинга

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Сети разместили первые кадры из мини-сериала "Противостояние" по одноименному роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом.

На кадрах, которые эксклюзивно были предоставлены изданию Vanity Fair, фигурируют: Вупи Голдберг в образе Матушки Абигайль, исполнитель одной из ключевых ролей Александр Скарсгард, Одесса Янг, которая играет молодую беременную девушку по имени Фрэнни Голдсмит, Джован Адепо (Ларри Андервуд), Хизер Грэм (Рита Блейкмур) и другие.

Действие происходит примерно в 90-е годы XX века. После того, как опасный штамм вируса уничтожает почти все население мира, оставшимся в живых приходится выбирать между добром и злом, чтобы выжить.

Режиссер проекта — Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты").